Un antiguo poema 'pop' en griego reescribe la historia de la canción y de la poesía

En su versión más corta, el poema anónimo dice: " Dicen lo que quieren; que lo digan; no me importa ". Otras versiones se extienden con " Sigue, ámame; te hace bien ".

El profesor Whitmarsh dice en un comunicado que "no se necesitaban poetas especializados para crear este tipo de lenguaje musicalizado, y la dicción es muy sencilla, por lo que se trataba de una forma de literatura claramente democratizadora. Estamos vislumbrando una emocionante forma de cultura pop oral que yacía bajo la superficie de la cultura clásica .

El nuevo estudio, publicado en The Cambridge Classical Journal , también sugiere que este poema podría representar un "eslabón perdido" entre el mundo perdido de la antigua poesía oral y el canto mediterráneo , y las formas más modernas que conocemos hoy.

Cuando se le preguntó por qué no se había hecho el descubrimiento antes, Whitmarsh dice: "Estos artefactos se han estudiado de forma aislada. Un grupo de eruditos estudia las piedras preciosas, y otro grupo las inscripciones. No se han estudiado seriamente antes como literatura. Las personas que miran estas piezas no suelen buscar cambios en los patrones métricos".