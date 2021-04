La autoría del 'Salvator Mundi' en cuestión: un documental y un libro secreto avivan la polémica

¿El Salvator Mundi lo pintó o no Leonardo da Vinci? Un documental estrenado este martes en Francia ha puesto de nuevo en duda su autoría provocando un enorme revuelo. Sin embargo, otras investigaciones reveladas en las últimas horas avalarían que el cuadro más caro del mundo es obra del maestro italiano del Renacimiento.

En la película Da Vinci a subasta: la historia del Salvator Mundi se sostiene que el cuadro no es del genio italiano y que su autoría se ha convertido en un auténtico "secreto de Estado" , con intereses geopolíticos que trascienden el valor artístico de la obra y que han llegado a salpicar incluso las relaciones entre París y Riad. (El cuadro fue adquirido presuntamente por el príncipe heredero saudí Mohamed Bin Salmán en 2017 por 450 millones de dólares).

Lo que afirma el documental

No era lo que Arabia Saudí esperaba oír. Así que, pese al dictamen de los especialistas, Riad presionó a Francia para que el cuadro fuera incluido en la retrospectiva de Da Vinci , que el museo parisino inauguró a finales de 2019. Exigieron, además, que fuera expuesto junto a La Gioconda, para situarlo en el mismo nivel de importancia. A cambio le habrían prometido a Francia "negocios, un fondo", señala la fuente, sin especificar más detalles.

Pero el Louvre e incluso el presidente francés, Emmanuel Macron, al no tratarse de un Da Vinci, se negaron a asumir las condiciones impuestas y a entrar en el juego saudí. Dice el documental que al régimen de Riad le interesaba validar una obra cuyos orígenes habían provocado gran controversia desde su hallazgo y que de paso, le servía, para proyectar una imagen de modernización y cambio.

El gobierno francés no cedió ante las presiones. "Estaba en juego la credibilidad de Francia y del Louvre", defiende Jacques, y Riad se negó a prestar el cuadro. El Salvator Mundi se convirtió en el gran ausente de la exposición del museo parisino .

Nadie explicó los motivos entonces. Tampoco ahora, el Museo del Louvre se ha limitado a rechazar confirmar o desmentir estas informaciones , recordando la prohibición de pronunciarse sobre la autenticidad de una obra que no expone en su recinto.

Las revelaciones que desacreditan el documental

Aunque el museo no ha comentado públicamente las afirmaciones de la película, se ha filtrado a varios medios de comunicación un libro inédito sobre el examen científico de la pintura por parte del Louvre , que contradice las conclusiones del documental.

Según varios medios, entre ellos La Tribune de l'Art, The New York Times y Le Parisien, el Museo de Louvre habría realizado ese estudio minucioso de la pintura, pero con el resultado opuesto, es decir, concluyendo que la pintura sí era de Leonardo da Vinci, y que no lo habría comunicado por un desacuerdo con Arabia Saudí.