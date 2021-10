Banksy bate récords al revender su cuadro autodestruido por 19 millones de euros

¿Cuánto vale un cuadro? ¿Se paga el diseño, el arte, el sentimiento que te produce o se paga la 'performance'?. ¿Vale más un cuadro roto? Quizás haya mil respuestas y todas sean válidas. Pero la realidad es que la obra de Banksy "Love is in the bin" (El amor está en la papelera), se revendió este jueves en Londres por 18,9 millones de euros.