La baronesa Thyssen se emociona en la firma del acuerdo con Cultura: "Heini quería ver esto unido"

Había ganas de acuerdo, tantas que hasta se han adelantado un poc o. A las 10.24 de la mañana, seis minutos antes de la hora anunciada, (10.30 a.m) el Ministro de Cultura, Miquel Iceta, Carmen Cervera y Borja Thyssen han firmado el nuevo contrato de arrendamiento de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza por el que las 330 piezas, valoradas en 1.700 millones de dólares, se quedan en España durante los próximos 15 años.

El acto, con el que se ponía fin a más de una década de negociaciones, se ha sellado como no podía ser de otro modo, junta al Mata Mua de Gauguin . El gran protagonista de la firma, regresó de Andorra el lunes, tras permanecer allí custodiado unos dos años, y según ha comentado el Ministro de Cultura, estuvo a punto de no llegar a tiempo por problemas logísticos , aunque la baronesa "ha hecho lo imposible para que estuviera aquí".

Miquel Iceta, Carmen Thyssen Bornemisza y Borja Thyssen-Bornemisza han firmado las 67 págin as del contrato frente a los medios de comunicación, representantes institucionales y familia .

Rubicar los tres las tres copias no ha sido rápido y por eso l es ha dado tiempo a mostrar gestos de complicidad . Durante el acto, Borja Thyssen levantaba el pulgar mirando a su esposa, Carmen Cuesta. La baronesa guiñaba un ojo a su hija Carmen, también presente en el acto.

"Me he emocionado. Sigo emocionada sobre todo por mi marido ; es muy difícil conseguir que mi marido tuviese aquí este museo maravilloso, ocho años luchando para conseguir que su colección estuviese libre y pudiera traerla aquí. Es un día muy importante", ha comentado.

Carmen Cervera no ha querido dejar nada al azar. Además de hacer lo imposible para que el Mata Mua llegara a tiempo de Andorra, encargó unas mascarillas i nspirada en el cuadro para llevarla en el momento de la firma. "Solo hay dos , se las he diseñado para este momento", ha explicado la pintora Mercedes Lasarte, amiga de la baronesa, otras de las que ha estado presente arropándola con su presencia.

"Me hace mucha ilusión estar hoy aquí y seguro que mi padre desde el cielo estaría contento de haber logrado lo que quería", ha comentado por su parte Borja Thyssen, quien ha reconocido ha sido "un largo camino con muchas dificultades" hasta llegar a esta firma. "Mentiría si dijera que no, han sido muchas conversaciones con ministros en los últimos cinco años y agradezco a todos los equipos, pero en especial a Iceta, quien con su amabilidad y empeño ha cerrado este acuerdo que parecía no se iba a cerrar nunca", ha destacado.