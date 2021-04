Unas monedas del siglo XVII aclaran la historia del pirata Henry Every que inspira el videojuego 'Uncharted'

“Es una nueva historia de un crimen casi perfecto”, asegura Jim Bailey, un historiador aficionado y detector de metales aficionado, que ha encontrado la primera moneda árabe intacta del siglo XVII en suelo norteamericano , y podría explicar la historia del pirata Henry Every .

El 7 de septiembre de 1695 , el barco pirata Fancy, capitaneado por Every, emboscó y capturó el Ganj-i-Sawai, un barco real propiedad del emperador indio Aurangzeb, que por aquel entonces era uno de los hombres más poderosos del mundo . Pero a bordo no solo estaba la tripulación que regresaba de su travesía, sino también decenas de millones de dólares en oro y plata , convirtiéndose en uno de los robos más lucrativos y atroces de todos los tiempos.

Hasta ahora, se sabía que Every huyó a Irlanda en 1696, donde se le perdió la pista. Pero Bailey asegura que las monedas que han encontrado son una evidencia de que el famoso pirata se dirigió en un primer momento a la que por entonces era la colonia estadounidense.

Every pudo esconderse haciéndose pasar por un comerciante de esclavos, una profesión emergente en la Nueva Inglaterra de 1690. De camino a las Bahamas, incluso se detuvo en la isla francesa de Reunión para conseguir algunos esclavos negros para darle mayor credibilidad a su mentira.

Los arqueólogos e historiadores creen que este hallazgo arroja nueva luz sobre uno de los misterios criminales más antiguo del mundo. “La historia del Capitán Every es de importancia mundial”, ha asegurado Mark Hanna, profesor asociado de historia en la Universidad de California

Todas las hazañas de este pirata inspiraron un libro de Steven Johnson en 2020, Enemy of All Mankind, además de Uncharted, la popular serie de videojuegos de PlayStation, que va a ser llevada al cine con el mismo título, y que está protagonizada por Tom Holland, Mark Wahlberg y Antonio Banderas, aunque no se estrenará hasta principios de 2022.