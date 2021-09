Imanol Zuaznabar, cazador de tormentas: "Cada rayo es una foto irrepetible"

Hay fotógrafos amantes de las tormentas y hay amantes de las tormentas que son fotógrafos. Imanol Zuaznabar es de los segundos. Es un cazador de rayos , va detrás de las tormentas para retratarlas . No importa dónde ni cuándo... si puede, coge un vuelo y se planta con su cámara de fotos en busca de una imagen irrepetible.

“No entiendo cómo no le cogí miedo”, dice Imanol entre bromas. Al contrario, aquello fue el bautismo de una afición que le ha llevado a recorrer media España en busca de tormentas. “Cuando hay una tormenta lo veo una semana antes”, explica Imanol. Entonces, si no tiene ningún compromiso laboral, coge su cámara, un avión y abandona Tenerife , donde el tiempo casi siempre es ideal, para plantarse allí donde está la tormenta.

Además de la cámara, para fotografiar tormentas son necesarias otras herramientas como radares de precipitaciones o mapas de rayos . Así saben hacia donde enfocar para capturar el momento exacto en el que un rayo toca tierra. Para ello, hay que tener conocimientos y saber cómo se comporta una tormenta, pero la suerte juega también un papel importante. “En la fotografía normal seguimos las normas de composición pero en la fotografía de rayos no podemos, hay mucha improvisación ”, explica Imanol.

"Hay que tener mucha precaución”, insiste Imanol. Nada de paraguas y nada de acercarse demasiado. “Una fotografía no vale una vida”, asegura… y sabe bien de lo que habla. En alguna ocasión ha tenido que salir corriendo porque la tormenta se acercaba demasiado. “Una vez en Teruel caían granizos como cabezas de bebé”, recuerda Imanol de una tormenta que le destrozó el coche.

“La tormenta más espectacular que he fotografiado fue el año pasado en Salou”, recuerda Imanol. No por la cantidad de rayos, que fueron pocos, sino porque cayeron muy cerca. Cuando eso pasa, la norma es alejarse y así lo hizo, pero de la casualidad quedaron “unas imágenes impresionantes... de las mejores que he podido hacer”.