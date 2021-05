Un escultor italiano vende una obra invisible por 15.000 euros

En los tiempos dónde las obras de arte digitales NFT (non fungible tokens) alcanzan precios desorbitados y son muchos los que no entienden el porqué de esos precios para unas obras que son meros archivos informátios encriptados. Un artista italiano, el escultor Salvatore Garau ha terminado rizando el rizo.

Garau ha vendido una escultura invisible por 15.000 euros. La obra se llama "Io sonno" (Yo soy), pero en realidad no es. Es puro aire. Una obra inmaterial que debe existir en la cabeza de su autor y de la persona que la ha adquirido mediante subasta.

Hay quien podría calificar al artista como un "jeta", pero Salvatore Garau esgrime sus razones. No es la nada lo que ha creado, " he vendido un vacío", argumenta Garau. Pero ¡ojo! no es un vacío cualquiera. "Es un vacío lleno de energía", afirma Garau.