La esperada muestra 'Kusama: Cosmic Nature', gran atracción en el Botánico de Nueva York

La muestra podrá verse hasta el 31 de octubre, y cuenta entre otras con Flower Obsession, un invernadero repleto de flores; Dancing Pumpkin, una gran escultura en amarillo y negro de una calabaza con largas patas que parecen estar en movimiento; o el I Want to Fly to the Universe, otra escultura de grandes dimensiones, esta de 4 metros de alto y de forma orgánica.