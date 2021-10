Huda Alkhamis-Kanoo, mecenas de Abu Dabi: "Queremos al rey Juan Carlos"

La prestigiosa promotora de las artes y la música en Emiratos Árabes Unidos concede una entrevista a NIUS

Huda I. Alkhamis Kanoo recibe a NIUS en el lujoso hotel Ritz de Madrid antes de regresar a los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Volcada en la promoción de la música y las artes, fundó hace 25 años la Abu Dhabi Music & Arts Foundation y es, desde hace 17, la directora artística del Festival de Abu Dabi.

Destilando elegancia y pasión, habla sobre el papel de la cultura en la construcción de puentes que han de acercar a las naciones y estrechar lazos en todo el mundo. De su convicción en que el arte es el camino. Y de una vida de mecenazgo entregada a esa certeza. También de la fuerza que le otorgan sus raíces diversas. De su joven país, que este año cumple 50 años, o de la relación con el rey emérito Juan Carlos, instalado en su capital -Abu Dabi- desde agosto de 2020.

Pregunta: Ha recibido muchos reconocimientos por su labor. Pero, ¿cómo fueron los inicios?

Respuesta: No solo los principios son difíciles, puedes tener éxito pero es más difícil mantenerlo. No quieres ser víctima de tu propio éxito. Al principio llegas con algo relativamente nuevo (la música clásica internacional no formaba parte de nuestra tradición). Y no solo quieres abrir la puerta, también pides que se invierta en ello. Eso fue difícil. Pero tengo suerte, mi país está abierto al conocimiento y, si eres genuino y hablas con el corazón, la gente te seguirá.

Otra dificultad era colaborar internacionalmente, encontrar los socios adecuados para convencer, comunicar... Necesitas continuar trabajando, conectar con la gente y ser capaz de sostener tu fundación. Eso es muy difícil en estos tiempos en todos los lugares; en España también.

P. ¿Ha sido más difícil por ser mujer?

R. No es el caso en mi país. La presidenta del Parlamento era antes una mujer, Amal Al Qubaisi. Tenemos ministras, en nuestro Gobierno las mujeres están representadas.

P. "Invierte en los jóvenes. Crea el futuro. Asóciate con el mundo", dice usted. Gran desafío...

R. Es un gran desafío, pero es en lo que yo creo. Si tienes la visión clara y eres sincera y creíble con la gente con la que contactas: las fundaciones, los festivales, las personas que te siguen... Saben lo que te importa y cuando significa algo para ellos entonces se suman, se suben a bordo.

P. ¿Qué puede hacer la música, el arte, por nosotros?

R. ¿Puede imaginar la vida sin sonidos? Es la muerte misma. Podemos hablar y ser rudos o podemos hacer que el sonido nos una. El sonido es vida: desde los pájaros a la brisa o la música que nosotros creamos. ¿Qué es la música para la vida? Lo es todo. La forma en que sentimos, la forma en la que actuamos... cuando celebramos, cuando decimos adiós a nuestros amantes... Es todo.

P. Ha recibido premios por su labor en la educación y desarrollo de las mujeres (como el Women together). ¿Debería el mundo árabe dar más visibilidad a la mujer?

R. No solo en el mundo árabe. El mundo está cambiando, necesitamos adaptarnos todos. Necesitamos reconocer más la importancia del poder de las mujeres. Hombres y mujeres nos complementamos. Los países en los que la ley protege a las mujeres salen adelante mejor. Los que las protegen prosperan más que otros. No solo en el mundo árabe tenemos que continuar trabajando. Y para los dos géneros. Pero usted habló sobre las mujeres: sí, estoy de acuerdo. Necesitamos con la ley proteger sus derechos, darles más oportunidades e igualdad con los hombres.

P. Nació en Beirut, su padre era saudí, su madre siria, estudió en París y vive con su marido en los Emiratos Árabes. ¿Cómo le ha marcado esa riqueza cultural?

R. Gracias por esa pregunta. Siento que soy hija del mundo. La familia me dice: "Huda es tutti frutti" (risas). ¡Tengo suerte! Eso abre mi corazón y mi mente. Tomo mi fuerza de esas raíces. Cuando plantas un árbol, para sobrevivir este tiene que tener raíces fuertes. Algunos ambientalistas me dijeron que esas raíces se conectan, hablan unas con las otras, están en la tierra con todas las raíces en el mundo. Esa soy yo. Mis raíces hablan con otros por todo el mundo. Y esa es mi fuerza. En el momento en el que te cierras, pierdes.

P. ¿Y eso que ha supuesto en su amor por el arte?

R. Creo en la conexión, en la colaboración con el mundo, en construir los puentes del entendimiento. Eso es el arte y la cultura: encontrar cómo nos comunicamos. Para conectar con el resto del mundo necesitamos invertir en el arte. Es el futuro. Y el arte, los artistas, son nuestros embajadores. Es una herramienta de inversión. Sin ello, no tenemos nada. ¿Qué vamos a mantener para nuestras próximas generaciones?

P. Es una embajadora de la cultura...

R. Conectar con otras culturas es lo fundamental. Es el camino. Creo en eso y lo vivo. Aquellos que lideran en cultura construyen un puente. Y permiten a todos los demás que lo crucen. El arte es hoy y el futuro, es lo que vamos a dejar atrás.

P. Conoce a la familia real española. ¿Cómo ve al rey Juan Carlos en Abu Dabi?

R. Para mí lo importante es que el rey Juan Carlos unió España, el país prosperó con él después de la dictadura de Franco. Nosotros queremos al rey Juan Carlos. En todas partes en el mundo árabe. Para mí es un privilegio y un honor que él sea un invitado de los Emiratos Árabes. Él puede estar en Abu Dabi, en Arabia Saudí, en París… No importa. Él está más allá de eso. Él dio a España unidad, estabilidad. Y después de una dictadura tener eso... Lo damos por sentado, pero no lo es. Así que tenemos suerte. Siempre me gusta concentrarme en los logros, en lo que tenemos y no en lo que no tenemos.

P. ¿Qué deberíamos saber en España sobre los Emiratos Árabes que piense que es habitualmente desconocido?

R. Creo que ahora el mundo nos está conociendo más por ser un país de innovación, tolerancia, colaboración. Somos un país muy joven que está floreciendo. Me gusta hablar de que somos una nación de tolerancia y respeto mutuo. Creo en la velocidad de la innovación, la creación, el liderazgo y las puertas abiertas. Esto es sobre lo que siempre me gusta hablar de mi país.

P. Felipe VI le otorgó la condecoración de la Real Orden de Isabel la Católica por su servicio al intercambio cultural entre España y los EAU. Estos días, el premio del Festival de Abu Dabi ha sido para Paloma O'Shea. ¿Cuál es su relación con España?

R. España es un hogar para mí. La gente aquí es alegre, nos gusta y siempre somos bienvenidos. Luego hay una historia que nos conecta. Musulmanes, cristianos, judíos estuvieron juntos en todos los campos: arte, cultura, ciencia… y más allá. En la lengua española muchas palabras son de origen árabe.

Paloma O’Shea (presidenta de la Escuela Superior de Música Reina Sofía) es excepcional, tiene esa maravillosa resiliencia del liderazgo. Impulsa la inversión en los jóvenes, les da una oportunidad para estudiar, para ser músicos profesionales. Compartimos la misma misión, la misma visión.

Hemos hecho coproducciones con el Liceu de Barcelona o el Teatro Real de Madrid (en este último caso, la ópera Aida, una coproducción con la Abu Dhabi Music & Arts Foundation). Ninguno de nosotros lo podríamos hacer por nosotros mismos. Esa es mi relación con España.

P. Ha cumplido muchos sueños. ¿Qué le gustaría hacer que aún no haya hecho?