Juan Pérez Floristán, primer español ganador del Arthur Rubinstein de piano: "El reguetón tiene su función"

Con 28 años, el sevillano Juan Pérez Floristán ha conseguido uno de los premios más prestigiosos: el Arthur Rubinstein de piano, una especie de Óscar del pianismo internacional

De padres músicos y con "nueve dedos y tres cuartos" concibe la música como un viaje del artista y el espectador. Su siguiente ilusión: poder desarollar su talento en el mundo del cine

Dice de sí mismo que era “un niño bajito, gordito, que ceceaba un poco y que no se metía en muchos problemas”. Empezó a estudiar música a las 8 años y, tras su primera clase de solfeo, le dijo a su padre que aquello no iba a funcionar. ¡Cosas de niños! A los 12, ya estaba dando su primer concierto de piano y con 14 debutaba en el Teatro de la Maestranza de Sevilla, su ciudad natal.



Pronto comenzaba a cosechar éxitos, desde los primeros premios del Concurso Internacional Paloma O’Shea y del Steinway de Berlín, logrados con 22 años, hasta su sonada actuación en los Proms de Londres, el mítico ciclo de conciertos que organiza la BBC. Ahora, con 28 años, Juan Pérez Floristán vuelve a hacer historia y se convierte en el primer español en ganar el prestigioso concurso Arthur Rubinstein de piano, celebrado en Tel Aviv.

De gira por Israel, atiende a NIUS en uno de los pocos huecos que tiene entre conciertos en un país que ha dejado atrás la pandemia, gracias a una masiva vacunación. “Esto es como un oasis en mitad de lo que estamos viviendo. Es chocante”, dice. Todavía asimilando el premio, reconoce que es un hito para el pianismo de nuestro país. “Ningún español había conseguido ni siquiera llegar a la final. Ahora, está por ver qué significa para mí todo esto, que es lo importante”, señala.

Pregunta: ¿La música clásica es una asignatura pendiente en España? ¿Qué falla?



Respuesta: Al final, es un tema de educación no de marketing, que es la excusa que ponen muchos. El venderse bien y el desenfado ayudan, pero hay que hacer los deberes dentro de casa. Y para ello, hay que empezar por el sistema educativo. Ojalá el problema fuera tan sencillo como ponerse vaqueros y decir tacos en un escenario para atraer al público. Ya lo habríamos hecho.



Hay que introducir la música en la educación. Y el problema no lo tiene solo la música clásica, lo tienen las artes en general. La reflexión, el pensamiento crítico y creativo apenas tienen espacio en el sistema educativo. Habrá quien piense que soy un hippie pero es que solo así el ser humano puede desarrollarse como tal.



P: Su padre, director de orquesta. Su madre, pianista. ¿Era casi obligado que se dedicara a esto?

R: No tenía porqué. En mi casa, siempre ha habido libertad absoluta para hacer lo que quisiéramos. Mi hermana mayor, de hecho, no es músico, sino farmacéutica. Es verdad que con 7 años si empiezas a tocar el piano, no es una decisión consciente y madura. En ese momento, es la música la que te elige a ti, más que tú a ella. Y eso es algo que los músicos deben tener en cuenta en su crecimiento, sentir que con los años son ellos los que eligen esa vocación. Es como la familia, te toca, pero si no es buena, te das cuenta y te terminas alejando.

P: Para llegar a donde está, ¿ha tenido que dedicarle muchas horas de trabajo?

R: Ahora mismo, dedico unas dos horas al día y, en cualquier caso, nunca he echado más de cuatro. Cada músico tiene que encontrar su tiempo, pero yo diría que más de seis ya son muchas y significa que algo falla. Hay falta concentración o no te han ensañado bien a estudiar. Al final, estás perdiendo el tiempo. Está comprobado que, a partir de determinado número de horas, ya no entra más información en la cabeza y no eres eficiente. Si un músico necesita más de 6 horas para tocar, por ejemplo, 80 conciertos al año, y no llega es que no tiene el talento para hacerlo, por cruel que suene.

P: Hablando de técnicas de estudio, ha puesto en marcha un canal de Youtube, ‘Tócala otra vez, Juan’, donde enseña sus conocimientos, ¿cómo surge esta idea?

R: Empezó un poco como una vía de escape durante la pandemia y para aprovechar mi otra gran pasión, el cine. Estoy estudiando arte dramático y ha sido una forma de empezar a trabajar con una cámara y ponerme delante de ella. Además, tengo también una vena pedagoga. Me encanta enseñar, difundir, divulgar mis conocimientos. En cierta forma, ayudar a quien esté interesado. Y creo que ésta es una plataforma idónea, en este sentido. No hay otra ambición, más allá de esto.

P: Música y cine, ¿poco o mucho que ver?

R: Mucho. Ser músico o instrumentista está relacionado con ser actor. El cuerpo como herramienta de expresión, el tempo, el ritmo, la conciencia temporal y espacial, la presencia escénica… y, sobre todo, el contar una historia. Puedes interpretar un papel, recitar un poema o tocar una sonata de Beethoven, pero en el fondo todo son narraciones. Yo lo veo como un viaje: coges de la mano al público y te lo llevas contigo. Cine y música tienen mucho en común.

¿A dónde me va a llevar esto? No lo sé y, sinceramente, no quiero matarme a trabajar porque estoy muy a gusto tal y como estoy ahora. Soy consciente de que soy de los pocos que puede permitirse decir esto y, si puedo, lo haré. Desarrollar mi talento creativo en el mundo del cine es un gran proyecto que ojalá pueda llevar a cabo. Sobre todo, escribir guiones y actuar, esa es la línea que quiero explorar. Componer bandas sonoras no lo veo tanto.

P: Que disfruta con la música clásica es obvio, pero ¿qué otra música, de la que no imaginemos, le gusta escuchar?

Me gusta de todo. Escucho mucho flamenco y me encanta la música electrónica de James Blake o Kendrick Lamar. También música brasileña colombiana: cumbia, ballenato, batucadas. Y clásicos como Led Zeppelin o King Crimsom. También cantautores como Bill Calahan o Leonard Cohen. Y mucho jazz. La lista no acaba.

P: Y el reguetón que está ahora tan de moda, ¿qué le parece?