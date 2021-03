El Museo del Prado suspende un monólogo atribuido a Fernán Gómez por ser de Pérez-Reverte

El origen del error

El actor y director de la obra, "estupefacto"

" Tengo la conciencia completamente tranquila , porque lo único que hice fue apostar por un texto inédito atribuido a Fernán Gómez y contar con la autorización expresa de la nieta del autor para llevarlo a escena. Yo soy el primer interesado en no seguir con las representaciones: respeto la decisión del museo y no tiene sentido seguir adelante ", ha afirmado.

"Como actor, director y coproductor del espectáculo me parece una historia muy rocambolesca, que no tiene lógica y no entiendo cómo desde hace año y medio no se ha sabido hasta ahora. Es muy raro, pero estas cosas pasan. Todavía sigo en shock.", ha resaltado.