El Guernica de Ibarrola, 40 años oculto, llega a ARCO gracias a una foto: "Pregunté a la familia, ¿esto qué es?"

"Cuando me mostraron los diez paneles fue una experiencia absolutamente epatante . Una cosa es ver un cuadro en foto y otra es la experiencia artística de estar delante de un cuadro de 2 x 10 metros absolutamente espectacular", comenta el galerista, quien acordó con la familia dejar muy claro el contexto en el que se creó y su sentido: "Es una interpretación del Guernica desde el punto de vista de un artista de primeros años de la democracia , saliendo de una dictadura asfixiante y bajo una temática de lucha social", explica.

"Cuando le llamé para encargarle el diseño se quedo sorprendido. Me dijo: ¡Pero qué me estás contando Pepe!. Hace 40 años estuve trabajando dos meses sin parar para tratar de acomodar el Guernica en Bilbao" , explica. Un proyecto que nunca vio la luz pero del que ha podido ahora resarcirse. "Se ha tenido que enfrentar ahora al problema de instalar el Guernica de Ibarrola en el stand de nuestra galería José de la Mano en ARCO ", comenta divertido.

El cuadro de Ibarrola se expondrá en un stand más grande de lo que tenían previsto al principio, ("Cuando nos dijeron que finalmente se celebraba la feria hacía dos semanas que me había encontrado con el mural así que le tuve que dar toda la vuelta a mi primer proyecto") y se mostrará tratando de que no anule al resto de obras que presenta la galería ("Se ha hecho un diseño con dualidad, con un espacio interior especial") y estará acompañado de una serie de xilografías del mismo Ibarrola sobre el tema. ("Siempre hacía muchas para que no fueran caras, tenía previsto una tirada de hasta 500. En este caso son unos diez modelos y tenemos tres ejemplares de cada uno de ellos).