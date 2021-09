La otra 'Mona Lisa' y el otro 'Salvator Mundi', juntos en el Prado

El método con el que los alumnos de Leonardo aprendían a pintar era copiando sí, pero no en el sentido que se entiende ahora , tratando de hacer una imagen idéntica, sino buscando emular cómo se habían resuelto los volúmenes sin perder el estilo de cada uno. "No era para nada una copia superficial", ha aclarado la investigadora.

Las investigaciones de los últimos años han ayudado a desentrañar cómo era Leonardo Da Vinci en su faceta como maestro. Se ha descubierto, por ejemplo, que las copias que hacían sus discípulos en el taller no solo se hacían de cuadros en los que trabajaba el propio artista, sino también de cartones -dibujos finales- o incluso de ideas no desarrolladas.

La Gioconda del Prado también tiene modificaciones, pero no son del genio del Renacimiento sino del mismo pintor anónimo. "No hay nada más tentador que probar una intervención de Leonardo, pero no lo vimos entonces (en 2012) y no lo vimos ahora", ha señalado sobre la Mona Lisa madrileña el director del Prado.