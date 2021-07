El Thyssen se abre a los 'Paisojos' de Teresa Ordás, el arte que habita en las miradas

"En 2013 por fin tuve un móvil bueno y ese verano me dediqué a fotografiar reflejos en las pupilas . Como de broma le puse ese nombre de Paisojos que es un nombre que me parecía un poco ordinario pero que al final se ha quedado para explicar lo que hago". Así explica la periodista, guionista y creativa Paloma Ordás (Palencia, 1960) un proyecto al que está dedicando el tiempo que roba a la vida y con el que ha conseguido abrir las puertas de algunos museos, el último el Museo Nacional Thyssen Bornemisza.

"Al principio era un horror, pero he ido mejorando. Me ha costado mucho conseguir que lo que hago deje de ser friki" , cuenta todavía hoy asombrada de lo que un ojo puede contar y de que los museos aprecien su obra.

"De momento no voy a exponer ni nada, no soy fotógrafa profesional, mi obra se conoce por redes sociales y gracias a las redes me ha pasado algo maravilloso. Hace poco me contactó una profesora de Filosofía de Sevilla para contarme que sus alumnos de 14 años estaban analizando mis Paisojos y que iban a hacer un trabajo sobre ellos, me lo mandaron hace unos días y me puse a llorar", confiesa emocionada.