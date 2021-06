Pulitzer honorario para la adolescente Darnella Frazier por grabar la muerte de George Floyd

Darnella Frazier ha ganado un premio Pulitzer honorífico por grabar el homicidio de George Floyd , en el que la víctima repitió en varias ocasiones que no podía respirar, mientras el ahora expolicía y condenado Derek Chauvin apretaba su cuello.

"Por grabar con valentía el homicidio de George Floyd , un vídeo que provocó protestas contra la brutalidad policial en todo el mundo, destacando el papel crucial de los ciudadanos en la búsqueda de la verdad y la justicia por parte de los periodistas", ha expresado el jurado. La ganadora no percibirá dinero por el galardón.

Frazier recordó en sus redes sociales hace dos semanas cómo vivió aquel día: "Me hizo darme cuenta de lo peligroso que es ser negro en Estados Unidos". En esta línea expresó que son vistos como "matones, animales y delincuentes, solo por el color de nuestra piel". Lamentó no haber hecho más, pero se alegra de que sirviera para encarcelar a Chauvin: "Mi vídeo no salvó a George Floyd, pero alejó a su asesino y lo sacó de las calles".