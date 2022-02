El cuadro de Picasso que Jaime Botín trató de sacar de España ya se puede ver en el Reina Sofía

En noviembre de 2021 un juzgado eximió a Botín de entrar en prisión debido a "la enfermedad grave que padece" pero eso no ha impedido que el proceso siga su curso. El exbanquero ya no es el propietario, ahora es el Estado.

Dos días después Botín presentó un recurso en el que alegaba que el cuadro no era de su propiedad sino de una compañía denominada Euroshipping Charter Company Limited, que apuntó además que el cuadro estaba depositado en un barco, el Adix, su bergantín de 64.85 metros de eslora, y que este no estaba en territorio españo l por encontrarse atracado en el pabellón británico del Real Club Náutico de Valencia.

Según los expertos no existe en España una obra de las características y peculiaridades de ésta, y las piezas comparables se encuentran todas ellas en museos internacionales como el Musée de l'Orangerie, París; Museum of Modern Art, Nueva York; Kimbell Art Museum, Fort Worth, Texas; The Art Institute of Chicago; o Los Angeles County Museum of Art.