En busca del santuario donde reposa Hércules: un nuevo estudio sitúa el Templo de Melqart en San Fernando

Lo construyeron los fenicios en el siglo IX a. C. Es el conocido como Templo de Hércules, o de Melqart, su dios. El más viejo y famoso santuario de Occidente. Aníbal o Julio César fueron dos de sus ilustres visitantes, siglos más tarde, y se dice, incluso, que bajo sus piedras albergaba los restos del mismísimo Hércules.

El nivel del mar, en época fenicia, estaba a más de tres metros en esa zona, respecto a ahora. Lo que hace pensar a los expertos que la ubicación, en el islote, del templo más importante de la Antigüedad en la península Ibérica no sería coherente. “Solo con un oleaje de cinco metros, el santuario habría quedado completamente cubierto por el agua” , explica a NIUS Antonio Monterroso, profesor de Arqueología de la Universidad de Córdoba.

Pero su ubicación respecto al mar, no es el único motivo que hace poco probable que el Templo de Melqart estuviera en Sancti Petri. Tampoco los restos arqueológicos recuperados en las excavaciones de la zona son concluyentes. “Nunca se ha encontrado nada del santuario en el islote y los restos que han hallado no tienen relación alguna con él”, señala Monterroso que, sin embargo, reconoce que hay que descartarlo totalmente, haciendo prospecciones submarinas y sondeos geológicos que permitan constatar que el templo, a pesar de la tradición, no está ahí.