¿Son poesía las letras de Joaquín Sabina?

Seguramente muchos de los que lean estas líneas se hayan sorprendido a sí mismos refiriéndose a alguna canción con la frase «es que es poesía». O no, puede suceder que tal sorpresa nunca se haya producido, posiblemente ante la certeza personal de que aquello que se está afirmando es así. Esto es exactamente lo que les sucede a muchos de quienes escuchan o leen las canciones escritas por Joaquín Sabina .

La canción de autor («canción diversa» la llamaba Eco) trata de generar, como ha explicado Marcela Romano en diversos trabajos, una poética propia ; es decir, se vincula con lo literario mediante un tratamiento más cuidadoso de sus letras. Como consecuencia, encontramos textos mucho más elaborados no solo en el estilo sino también en los temas que abordan, y sobre todo en cómo los abordan.

desde que no eres mi juez,

Es bien sabido que en literatura existen pocas respuestas unívocas, y que todo suele ser matizable. En ese sentido, una de las preguntas más complicadas que se le pueden hacer a un profesor de literatura es, precisamente, «¿qué es la literatura?», o aun más difícil: «¿qué es literatura?». No existe una respuesta absoluta; no disponemos de un listado de características junto a las que ir añadiendo tics en función de si el objeto analizado las cumple o no. Esa es la razón por la que la cuestión que nos ocupa saltó por los aires cuando en 2016 la Academia Sueca decidió otorgar el Premio Nobel de Literatura a Bob Dylan.