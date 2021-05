Una artista callejera demanda al Vaticano por plagiar una de sus obras en un sello

"No podía creerlo. Honestamente, pensé que era una broma ", ha apuntado Babrow a la agencia AP en una entrevista. "El verdadero impacto fue más porque no esperas ciertas cosas de algunas organizaciones".

De la pared al sello

La obra de arte en cuestión es una imagen impresa de Cristo, de 35 centímetros de alto, inspirada en una famosa obra del pintor alemán del siglo XIX Heinrich Hofmann. En el torso de Jesús, que alza las manos al cielo, está la seña de identidad de Babrow: una imagen de un corazón humano con las palabras 'Just use it' ('Solo utilízalo') con tipografía de grafiti. También lleva sus iniciales.