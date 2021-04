Arturo Colorado, investigador: “La Ley de Memoria Democrática debe hacer que el expolio franquista no prescriba, como el nazi”

El Gobierno creará un inventario del expolio llevado a cabo por el régimen franquista , no solo de incautaciones de bienes como inmuebles, sino también de obras de arte para devolvérselas a sus legítimos propietarios. Promoverá “las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones durante la Guerra Civil y la dictadura”, insisten desde la Moncloa; o al menos, esa es su intención.

Lo anunció la semana pasada en una respuesta al diputado de Bildu, Jon Iñarritu, acogiéndose a la futura Ley de Memoria Democrática, aún en fase de anteproyecto y que sustituirá la aprobada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007. No obstante, para conseguirlo, esta deberá "evitar que los delitos del expolio franquista, que comportó la desubicación de miles de obras en todo el territorio nacional, prescriban".

Respuesta: Que la inmediata posguerra franquista fue el mayor momento de trasiego, desubicación, deslocalización y pérdida de obras de arte. Me preguntaba qué había hecho el régimen con todas las que la República había puesto a salvo y custodiado durante la Guerra Civil y, tras cinco años dirigiendo un equipo bajo dos proyectos subvencionados con I+D, hemos identificado 17.000. Y un porcentaje altísimo de ellas están desubicadas.

El 51% de las 17.000 obras no se devolvieron a sus propietarios, sino que se entregaron 'en depósito'. Lo hicieron sin criterio alguno para quitárselo de encima cuanto antes

P: Precisamente, el propio régimen sabía que no las entregaba a su legítimo propietario...

R: Y por eso el 51% de las 17.000 no se entregaban como devoluciones, sino 'en depósito'. No tenían ni personal, ni medios, ni dinero, ni interés y lo hicieron sin criterio alguno, haciendo constar en el registro que era un depósito para quitárselo de encima lo antes posible. Claro, y los beneficiarios tan contentos. Y aquí radica el problema, ya que no investigaron su origen y, por tanto, se desconoce a quién le pertenecen.