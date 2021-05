Batman pasará unas vacaciones en Benidorm de la mano del dibujante Paco Roca

Luchar contra el mal agota y hasta los superhéroes necesitan un descanso. Batman vuelve para luchar contra villanos de todo el mundo en Batman: The World, una nueva antología mundial que será publicada por DC Comics en septiembre. Pero, está vez, el multimillonario Bruce Wayne aceptará el consejo de su siempre fiel mayordomo Alfred y aterrizará en Benidorm (Alicante) para "tomarse unas merecidas vacaciones".

El dibujante valenciano Paco Roca, Premio Nacional del Cómic, ha sido el elegido para llevar al hombre murciélago de vacaciones por los rascacielos de Benidorm, disfrutando de una paella en la playa y del ocio nocturno de la ciudad alicantina. Batman: The World' lleva al superhéroe por 14 países de todo el mundo de la mano de "algunas de las voces internacionales más reconocidas del mundo del cómic", en palabras de DC.

"Se podría decir que yo lo que hago no tiene hada que ver con los superhéroes, mi ritmo es muy lento, digamos antiheróico. Aunque soy fan de los superhéores, nunca los he dibujado, tienen sus trucos y hay muchos grandes autores españoles que ya hacen estos temas, me daba mucho miedo meterme en ese terreno", ha admitido Roca.