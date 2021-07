Begoña M. Rueda, poeta en la lavandería de un hospital: "Que me den nómina de poeta y dejo la lavandería"

Vivió la pandemia trabajando en el hospital y plasmó su experiencia en 'Servicio de lavandería'

"En frente de la lavandería se encuentra el tanatorio./ Ayer planché la ropa/ del que ahora sacan a cuestas entre cuatro./ Lavé sus sábanas, doblé su pijama, le apañé una almohada./Esto somos./ Corre el viento de levante y una lluvia fina/ repiquetea sobre su ataúd.

El poema forma parta del ultimo libro, `Servicio de lavandería´, de Begoña M. Rueda. Evidentemente poeta. No tan evidentemente, trabajadora en la lavandería del hospital Punta de Europa en Algeciras. Allí, con una parte de este poemario ya construida, le sorprendió la pandemia. No pudo y no quiso evitarla. Las sabanas que pasaron por sus manos, las huellas de los cuerpos y sus fluidos, quizás también sus almas, se convirtieron en material de trabajo para esta poeta lavandera.

El miedo ante lo desconocido, los fallecidos, la falta de material para protegerse, la admiración por el trabajo de sus compañeros sanitarios, todo se lava y se centrifuga, en versos que destilan, y aquilatan, la pandemia.

"Mañana podría tocarle a ella/ pienso./ Coronas de flores frescas/ acompañarían su ataúd/ y una compañera de facultad/ la reemplazaría al día siguiente./ Así, como si nada./ Como si la vida/ mañana podría tocarle a ella/ lo mismo que podría tocarme a mí".

En esa lavandería sigue esta poeta de la pandemia que ha ganado premios y reconocimientos con cada uno de sus poemarios. Desde Algeciras, conversa con NIUS sobre su obra, y sobre su trabajo.

Pregunta: ¿Supongo que la primera pregunta que siempre le hacen es cómo llegó a esa lavandería pero, siendo como es una poeta con muchos e importantes premios, quisiera preguntarle también, por qué sigue allí.

Respuesta: Simplemente la vida me ha venido de determinada forma. Por sucesos personales me encuentro trabajando. Mi situación ideal sería retomar mi carrera, que me quedaban apenas ocho asignaturas para terminar el grado de Filología Hispánica y salir de este trabajo, que no es precario, pero bien pagado no está. ¡Ojalá ser pudiera vivir de la poesía!. De los premios que he ganado no puedo vivir, algunos tenían dotación económica, otros no, los que tenían dotación económica no dan para mantener una casa, para comer, para vestirse. Ojalá pudiera vivir de la literatura, porque es mi vocación, no doblar toallas.

"Que me den una nómina de poeta y yo dejo la lavandería"

P: Y sin embargo, entre maquinas que lavan, que centrifugan, que planchan, usted ha encontrado material para su poesía. `Servicio de lavandería´, la obra por la que esta primavera recibía el premio Hiperión, nace ahí, en medio de su medio de vida.

R: Intento encontrar sensibilidad entre tanta máquina, entre tanto trapo, entre tanta tristeza, y también alegría. Porque no solamente la gente va al hospital a morir, sino también a recuperarse, La ropa tiene alma, la ropa trasmite, en especial la de los niños, que es la que más pena da, porque dices, esta criatura tan chica, que se ve el pijamilla tan chico, que parece el de un muñeco...y hay un momento que piensas: ¿Esta criatura habrá salido para delante?.

P: Ahí, en la lavandería del hospital Punta de Europa de Algeciras empieza usted a construir ese poemario. La Covid-19 todavía no había llegado. ¿Cuál era el plan, y como lo modificó el estallido de la pandemia?.

R: El libro tiene cuatro partes: `Prelavado´, `Lavado´, Aclarado´ y `Centrifugado´. La primera y la última constan de un único poema que actúan a modo de introducción y de colofón final. Las partes centrales son realmente en torno a las que gira el poemario. La pandemia me llevó a cambiar el orden de esas dos partes por hacer dinámica la estructura del poemario. Por lo que nos tocó vivir golpea más la parte de la pandemia que quedo como `Lavado´, y la de `Aclarado´, que no es que no golpee, pero que tiene otra función, que es la de visibilizar el trabajo de la lavandera planchadora, pasó a ese lugar.

P: ¿Era importante visibilizar ese trabajo?.

R: Sí, visibilizar la labor de la gente obrera, de la gente que levantamos el país es que me parece básico, y al menos yo tenia esa intención, no se si lo habré conseguido, ojalá que sí, de empoderarnos también la clase obrera, un trabajo como el mío, tradicionalmente feminizado. Espero haberlo conseguido.

P: ¿Cree que su libro es además poesía de la pandemia?

R: Sí, perfectamente, al cien por cien. Aunque hable de más cosas, a mí me parece, al menos de los libros que yo he visto publicados en el ámbito de la poesía, que es único en su género. Al menos este año. No digo yo que después salgan mas, pero no conozco otro libro como mi libro hasta el momento. Había la necesidad de expresarlo, la necesidad de una catarsis, la necesidad de un exorcismo de esa situación que nos estaba ahogando a todos.

P: Uno la imagina escribiendo rodeada de maquinas y ropa. ¿Es así?

R: ¡No, por Dios!, allí no se puede parar para hacer eso. Como muchísimo tomar notas en la parada del autobús, pero dentro imposible. Allí no paramos para nada.

P: Una poeta en una lavandería de un hospital. ¿Sorprende su faceta de poeta en el trabajo?

R: Esto a la gente le causa sorpresa, pero dentro de la propia lavandería solamente se han interesado en mi obra un par de personas. Creo que algunas ni siquiera saben que escribo, o que he hecho un libro de la lavandería. En cuanto al hospital, ni el director ni nadie se ha acercado a darme la enhorabuena por nada. Creo que ignoran completamente que he hecho ese libro.

P: Y cuando ejerce de poeta , ¿sorprende su faceta laboral?

R: Hay gente que te mira por encimas del hombro. En presentaciones de libros, en recitales, en ciudades de toda España, oyes comentarios del tipo: ¿Ah, pero a que te dedicas?. Y yo, pues mira trabajo en una lavandería, también escribo poemas. Y hay siempre algún comentario despectivo del tipo ah, yo creía que aspirabas a algo más, o que hace ahí una persona tan lista como tú. Me parecen de un clasismo, de una vergüenza ajena esos comentarios...

"Había la necesidad de expresarlo, la necesidad de una catarsis, la necesidad de un exorcismo de esa situación que nos estaba ahogando a todos"

P: ¿Hasta cuándo en la lavandería?