Billie Eilish estrena 'Your Power': una relación tóxica, serpientes y una increíble voz

La cantante Billie Eilish ha lanzado un nuevo single de su próximo álbum 'Happier Than Ever' ('Más feliz que nunca'), un tema titulado 'Your Power' ('Tu poder'). La artista estadounidense de 19 años ya publicó un avance de la canción en sus redes sociales este jueves y compartió la fecha de estreno, lo que puso en alerta a sus fans.