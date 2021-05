Bonvivant junto al escritor Jorge Carrión, whisky en botella negra y cerveza de siete estrellas

Publica regularmente en diversos medios, entre ellos la sección de opinión en español de The New York Times y La Vanguardia. Es autor de las novelas 'Los muertos', 'Los turistas' y 'Los difuntos'; y de varios libros de no ficción, entre los que destacan 'Australia. Un viaje', 'Teleshakespeare', 'Librerías', 'Barcelona. Libro de los pasajes', 'Contra Amazon' y 'Lo viral'. Con Sagar ha publicado dos libros de cómic: 'Barcelona. Los vagabundos de la chatarra' y 'Gótico'; y con Javier Olivares, 'Shakespeare & Cervantes' y 'Warburg & Beach'. Es el autor y el narrador de los guiones del podcast 'Solaris, ensayos sonoros'. Ha sido traducido a quince idiomas.