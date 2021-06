Alejandro Amenábar: "Estoy muy malacostumbrado. Llevo 25 años trabajando con total libertad"

Su faceta como compositor

El director de Tesis y Los otros ha recordado también en el acto la figura de José Luis Cuerda, el "padrino perfecto" para él en esta profesión. "Yo no tenía ningún contacto en el mundo del cine y él fue el que me ayudó a entrar". Amenábar ha hablado de Cuerda como "un segundo padre que tenía fama de ser gruñón en los rodajes, pero que me dejó trabajar con total libertad". "Me considero uno de esos directores que no tienen miedo a cortar. Eso lo aprendí con Cuerda", ha asegurado.