El legado de García Berlanga en su centenario: un término, muchas películas y un guion inédito

No es habitual que la Real Academia de la Lengua recoja tu apellido como adjetivo, pero Luis García Berlanga (1921-2010) no era una persona común. El director y guionista consiguió describir con sus películas una visión tan agridulce y reconocible de la realidad que convirtió lo berlanguiano en una entrada de la RAE ("Que tiene rasgos característicos de la obra de Luis García Berlanga. Una situación berlanguiana", dice la Academia).

Supuestamente iba a ser su cuarta obra Nacional , la que iba a completar su trilogía formada por La escopeta nacional, Patrimonio nacional y Nacional III . Titulada ¡Viva Rusia!, está escrita con Rafael Azcona y no se rodó por falta de presupuesto y porque se había muerto Luis Escobar, protagonista de las anteriores.

La exposición del centenario

En 'Berlanguiano' se reúnen f otografías de los rodajes del cineasta ; instantáneas del autor; guiones; libretos que no se materializaron, así como bocetos originales de 'Novio a la vista', 'El verdugo' y '¡Bienvenido, Míster Marshall!'; los carteles originales de 'La escopeta nacional' y 'Patrimonio nacional'; el plan de rodaje de 'Patrimonio nacional' o el pressbook de 'Bienvenido Mr. Marshall' que se presentó en el Festival de Cannes de 1953!

Lo berlanguiano

Aunque el término se haya adaptado a la vida en realidad nace de sus películas, de su filmografía no demasiado extensa (17 largometrajes) pero muy reconocidas, cintas como Bienvenido, Mister Marshall!, Plácido, El verdugo, La escopeta nacional, La vaquilla...

Las películas que le hicieron inmortal

Su primera película, ¡Bienvenido, Mister Marshall!, estrenada en abril de 1953 está coescrita junto a Juan Antonio Bardem, y al escritor Miguel Mihura, ahí es nada. Con ellos esquivó a una censura que no fue capaz de ver la mordacidad del guion. Las críticas implícitas si las percibió Edward G. Robinson, presidente del jurado de Cannes quien cuenta la leyenda que se negó a otorgarle la Palma de Oro porque apreciaba antiamericanismo en la obra (citaba el plano en el que las barras y estrellas se ven arrastradas por la corriente de agua).

Por no citar el final de la cinta, cuando el pueblo resignado asume que los americanos no pararán en el pueblo, como no lo hicieron en España a quien ignoraron en su famoso programa de ayudas económicas entre 1948 y 1951 conocido como Plan Marshall.