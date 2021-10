'Blink', el episodio de 'Dr. Who' más aterrador que la prueba 'luz verde, luz roja' de 'El juego del calamar'

" Luz verde, ya puedes correr y parar ", canta la muñeca gigante de la primera prueba de la serie de moda. La melodía se nos ha metido en los oídos a los que hemos visto 'El juego del calamar' en Netflix doblada al castellano. Y no es extraño escucharla en los momentos más insospechados.

A la muñeca de la serie coreana no se le escapa el más leve movimiento, y su escrutinio es mortal. Pero hace 15 años nació un 'monstruo' de ciencia ficción quizá más aterrador: los conocidos como ' ángeles llorosos '. Se presentaron en el episodio 'Blink' (Parpadeo) , el décimo de la tercera temporada de la nueva versión de la incombustible 'Doctor Who' producida por la BBC británica.

Los ángeles llorosos parecen estatuas, pero no son estatuas, son alienígenas. Y a diferencia de la muñeca de la serie de Netflix, el peligro no está en que ellos te vean, sino en que seas tú el que no los mire. Si los pierdes de vista, aunque sea un instante, si parpadeas, se acercarán a ti inexorablemente, y si te acaban atrapando te enviarán al pasado y se alimentarán tu energía temporal potencial.