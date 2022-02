Canciones de Disney que han ganado un Oscar

La compañía de Walt Disney es una de las grandes expertas en cosechar éxitos y galardones

Destaca, especialmente, por la calidad de sus historias y de sus bandas sonoras

Hacemos un repaso a las 14 canciones de Disney que han obtenido un Oscar

El 27 de marzo se celebra uno de los eventos más importantes del séptimo arte: la 97ª gala de los Oscar. En este evento algunos conseguirán la famosa estatuilla por primera vez, mientras que otros añadirán una más a su ya consolidada colección.

Uno de los mayores expertos en cosechar éxitos y galardones es la compañía de Walt Disney, que ha sabido complementar a la perfección sus películas de animación con memorables bandas sonoras. Prueba de ello es que en toda su historia ha conseguido un total de 14 Oscar a la mejor canción.

Además, todas las quinielas apuntan que este mismo año 2022 podría volver a conseguir una nueva victoria gracias a la canción Dos Oruguitas, interpretada por Sebastián Yatra, banda sonora de la película Encanto.

Mientras esperamos a que se desvele esta incógnita, en NIUS repasamos los mayores éxitos de la Casa de Mickey Mouse hasta el día de hoy.

1. La estrella azul (Pinocho, 1940)

El primer Oscar para Disney a la mejor canción fue para la melodía que sonaba en el opening y créditos de Pinocho. When You Wish upon a Star (La estrella azul, en español) fue escrita por Leigh Harline y Ned Washington e interpretada por Cliff Edwards.

2. Zip-a-Dee-Doo-Dah (Canción del sur, 1947)

Canción del sur es una de las películas más controvertidas de la historia de Disney. Cuenta la historia de amistad entre el Tío Remus, un hombre afroamericano bonachón, y un niño blanco y, aunque la voluntad de la compañía era conciliadora, la película partía de una idealización de las plantaciones.

Más allá de la polémica, la canción Zip-a-Dee-Doo-Dah, compuesta por Allie Wrubel y Ray Gilbert e interpretada por el actor James Baskett (Tío Remus) ganó un Oscar a la mejor canción. El actor también obtuvo un Oscar honorífico en 1948.

3. Chim Chim Cher-ee (Mary Poppins, 1964)

No importa los años que hayan pasado desde el estreno de Mary Poppins; sus canciones persisten en la memoria de niños y adultos de todas las generaciones. A pesar de que el film dejó un sinfín de célebres melodías como Con un poco de azúcar o Supercalifragilisticoespailidoso, la canción que logró hacerse con un Oscar fue Chim Chim Chee-ree.

El tema fue escrito por Robert B. Sherman y Richard M. Sherman e interpretado por los actores Julie Andrews y Dick Van Dyke.

4. Bajo el mar (La Sirenita, 1989)

¿Quién no ha cantado alguna vez Bajo del mar imitando la voz del cangrejo Sebastián? Esta canción tan mítica y pegadiza escrita por Alan Menken y Howard Ashman es una de las canciones de Disney galardonadas con un Oscar. Además, la otra canción de Sebastián compuesta por los mismos autores, Bésala, también fue nominada a los Oscar.

5. La Bella y la Bestia (La Bella y la Bestia, 1991)

Después del éxito cosechado por la banda sonora de La Sirenita, Disney decidió volver a contar con Alan Menken y Howard Ashman para La Bella y la Bestia. La decisión fue todo un acierto, ya que consiguió hasta tres nominaciones a mejor canción original: ¡Qué festín!, Bella y La Bella y la Bestia.

Finalmente, fue esta última canción, interpretada por Céline Dion y Peabo Byrson, la ganadora del Oscar.

6. Un mundo ideal (Aladdín, 1992)

Alan Menken, en esta ocasión junto a Tim Rice, logró de nuevo un Oscar para su colección. El autor había dado con la fórmula del éxito y Disney lo sabía. Prueba de ello es Un mundo ideal, la canción más recordada de Aladdín e interpretada por Peabo Bryson y Regina Belle en la versión original.

7. Es la noche del amor (El rey león, 1994)

Can You Feel the Love Tonight (Es la noche del amor, en español) es una canción creada por Hans Zimmer, con letra de Tim Rice y la voz de Elton John. Con un trío de esta magnitud, lo increíble hubiera sido no llevarse el Oscar. Además de este premio, el artista británico también consiguió un Grammy y un Globo de Oro.

Más allá de esta melodía, El rey león dejó muchas otras canciones que perduran en nuestra memoria (aunque no ganaran un Oscar), como El ciclo de la vida o Hakuna Matata.

8. Colores en el viento (Pocahontas, 1995)

La canción más famosa de Pocahontas, Colores en el viento, suponía todo un grito para la defensa medioambiental. Alan Menken volvió a conseguir un Oscar con esta composición, junto a Stephen Schwartz y la intérprete Judy Kuhn.

9. En mi corazón estarás (Tarzán, 1999)

Phil Collins es el intérprete de You'll Be in My Heart (En mi corazón estarás, en España), tema para la película Tarzán que se llevó el Oscar a la mejor canción.

10. Si no estoy contigo (Monstruos, S.A., 2001)

If I Didn’t Have You (Si no estoy contigo, en español) es una canción compuesta por Randy Newman para Monstruos, S.A. e interpretada por los actores John Goodman (Sullivan) y Billy Crystal (Wazowski). Esta melodía supuso el primer Oscar a la mejor canción para Newman, después de haber estado nominado hasta en 14 ocasiones.

11. Nos pertenecemos (Toy Story 3, 2010)

Toy Story es una de las sagas más memorables de Disney. En su tercera entrega, el compositor Randy Newman conseguía su segundo Oscar a la mejor canción con We Belong Together (Nos pertenecemos, en español).

12. Hombre o Muppet (The Muppets, 2011)

En 2004 Disney compró los derechos de The Muppets, conocidos como Los Teleñecos, en España. Para la película de estos personajes, fue el cantautor Bret McKenzie el que se encargó de la composición de Hombre o Muppet, interpretada por Jason Segel y Peter Linz y vencedora de un Oscar a la mejor canción.

13. Suéltalo (Frozen, 2013)

Si no has estado viviendo en una cueva estos últimos años, lo más probable es que hayas escuchado más de una vez la canción de Let It Go, traducida en España como Suéltalo. Esta melodía es la más reconocible de uno de los éxitos más recientes de Disney: Frozen.

La canción ganadora de un Oscar está compuesta por Kristen Anderson-Lopez y Robert Lopez e interpretada por Indina Menzel en la versión original y por Gisela en España.

14. Recuérdame (Coco, 2017)

Coco logró hacerse con dos Oscar: uno a la mejor película de animación y otro a la mejor canción con Recuérdame.