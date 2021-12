Daniel Radcliffe recuerda su primer beso en el especial 'Regreso a Hogwarts' de Harry Potter

Radcliffe recuerda cómo él y Rupert Grint (Ron Weasley) odiaban que les dijeran que se dejaran crecer el pelo entre películas. "Pensamos, 'No, no, no, no, no. ¿Nos vas a dejar así? ¡Se supone que debemos convertirnos en adolescentes y salir con chicas en esta película!'", recuerda entre risas.