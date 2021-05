‘El viaje de Chihiro’: la Alicia japonesa en el país de las maravillas

Para todos aquellos que por pereza, desinterés, prejuicios o cualquier otro argumento no hayan visto una película de dibujos animados en su vida , ha llegado el día. Para los que hayan vencido estas barreras alguna vez pero sigan opinando que la animación es un cine infantil superado totalmente desde la pubertad, también es el momento.

‘El viaje de Chihiro’ (Hayao Miyazaki, 2001) se reestrenó este viernes en los cines para celebrar su 20 aniversario. Una obra maestra de Studio Ghibli, premiada con el Oso de Oro en el Festival de Berlín en 2002 (primera vez para una película de dibujos), ganadora de un Óscar y el estreno más taquillero de Japón hace veinte años. Y no, no es una película más de animación.

Por no destripar mucho, podría decirse que Chihiro es la versión japonesa de Alicia en el país de las maravillas . Un viaje inesperado a un mundo mágico, lleno de seres extraños, alguna bruja malvada y una niña protagonista que descubre a través de esas aventuras que es más fuerte de lo que imaginaba.

Sin embargo, para los que no tengan tan abierto y transitado ese túnel de vuelta a la niñez, ‘El Viaje de Chihiro’ puede ser igual de conmovedor. Hay tantas metáforas con las que conectar, tanta belleza, inspiración, creatividad... Tanta cultura japonesa de la que empaparse, frases para repensar y no olvidar. “Antes había un tren de ida y de vuelta, pero ahora solo lo hay de ida... ¿Aún quieres ir?”. “Nada de lo que sucede se olvida jamás, aunque tú no puedas recordarlo”.