Harvey Weinstein pide la nulidad de su condena tras considerar que no tuvo un juicio justo

Weinstein asegura, entre otras cosas, que se permitió testificar a varias mujeres que habían denunciado supuestos abusos a pesar de que en el proceso no se juzgaban esas acusaciones en concreto. La defensa considera que esas mujeres no deberían haber sido escuchadas y que sus testimonios influyeron en el jurado, que condenó al exproductor a 23 años de cárcel por su "carácter" y no por los supuestos hechos de los que se le acusaba.