‘Impeachment’, el ‘caso Lewinsky’ y lo que dice de nosotros

El 19 de enero se cumplen 33 años del estallido del mayor escándalo politico-sexual contemporáneo. Era 1998. Internet estaba en pañales. Pero ese día el nombre de Monica Lewinsky salió a la luz pública por primera vez en la web de cotilleos políticos The Drudge Report y ya no dejamos de oír hablar de ella en todo el año.

El reparto es magnífico: Clive Owen y Eddie Falco dan vida a unos convincentes Bill y Hillary Clinton; Sarah Paulson, irreconocible, a la intrigante Linda Tripp, la amiga traidora que conspiró para que el caso saliera a la luz y que falleció en 2020. También están las magnéticas Margo Martindale (The Americans, The Good Figth), Judith Light (Transparent, El asesinato de Gianni Versace) y Mira Sorvino (Poderosa afrodita, Romy y Michele) víctima, por cierto, de otro depredador que la borró de las pantallas, Harvey Weinstein. O eso sostiene Sorvino y cuesta no creerla. A la becaria la interpreta una desconocida actriz de 28 años años (solo tenía cinco cuando estalló el escándalo) Beannie Fedelstein, cuya interpretación es correcta y cuyo físico no recuerda gran cosa a Lewinsky. Resulta raro, además, que el personaje de su madre, que interpreta Sorvino, le saque tres cabezas.