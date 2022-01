España se va de vacío de una edición de los Globos de Oro sin gala ni alfombra roja

España, que optaba a tres premios, se ha ido de vacío. El actor Will Smith se ha hecho con el Globo de Oro a mejor actor de película dramática con su interpretación en la película El método Williams, dejando así al actor español Javier Bardem sin premio por su papel en Being the Ricardos. Bardem ya cuenta en su palmarés con un Globo de Oro, al mejor actor de reparto, por su papel en No es país para viejos, de los hermanos Coen, un papel por el que logró un Óscar.