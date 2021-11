Kevin Spacey pagará 27,5 millones de euros de indemnización a la productora de 'House of cards'

Kevin Spacey tendrá que pagar casi 31 millones de dólares (27,5 millones de euros) a la productora de 'House of cards', Media Rights Capital (MRC) , de la que fue despedido en 2017 tras ser acusado de acoso sexual.

La justicia ha fallado a favor de MRC, por lo que el actor tendrá que abonar esa cantidad en concepto de indemnización por los perjuicios ocasionados que su comportamiento inadecuado causó en el desarrollo de la ficción , según informa The Hollywood Reporter. Se pone fin así a una batalla legal que ha durado varios años desde que Spacey fue obligado a abandonar la serie.

La productora argumenta que su salida de la serie por su papel protagonista del presidente de Estados Unidos, Frank Underwood, le hizo perder millones de dólares . MRC se vio obligada a reescribir por completo la sexta temporada de 'House of cards' y reducir el número de episodios de 13 a 8.

La carrera de Kevin Spacey, ganador de dos Oscar por 'Sospechosos habituales' y 'American Beauty', se vino abajo en 2017 tras ser acusado de varias agresiones sexuales que él nunca ha admitido. El actor grabó varios videos en redes sociales interpretando al personaje de 'House of cards' asegurando que no iba a pagar el precio por cosas que nunca había hecho y que esperaba que la gente no creyera lo peor sin pruebas.