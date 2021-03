'Las niñas', mejor película, y Salvador Calvo, mejor director ('Adú') en los Premios Goya más sobrios de la historia

La enfermera Ana Ruiz pide a la sociedad que "se deje cuidar"

Patricia López Arnaiz y Mario Casas, mejor actriz y actor protagonistas

Adam Nourou, mejor actor revelación por 'Adú', primer actor negro en ganar en los Goya

"Gracias a todos, ha sido fantástico: gracias a mi padre, a mi madre... Es increíble, no me lo esperaba a los 18 años , estoy realmente emocionado. ¡Os quiero, muchas gracias", ha exclamado emocionado Nourou tras recibir el premio, que ha sido acogido entre los saltos y gritos de alegría de un pequeño grupo de amigos que le acompañaba.

Aitana, Nathy Peluso y Vanesa Martín ponen la nota musical a la gala

Aitana ha versionado, por petición de Antonio Banderas, la canción de Barbra Streisand Happy days are here again ("Los días felices han vuelto"), que ha querido convertirse en el deseo por cumplir en un futuro no muy lejano.