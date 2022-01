Madres paralelas de Almodovar nominada por la academia francesa en sus premios Cesar como mejor película extranjera

La película de Almodóvar no pasó sin embargo el corte de la Academia de cine que eligió para representar a España en los Oscar a El buen patrón, de Fernando León de Aranoa.

El filme del cineasta manchego competirá con 'Drive my car', del japonés Ryusuke Hamaguchi; 'Compartimento Nº 6', del finlandés Juho Kuosmanen; 'Just 6.5', del iraní Saeed Roustayi; 'El Padre', cinta británica dirigida por el francés Florian Zeller; 'La peor persona del mundo', del noruego Joachim Trier; y 'First Cow', de la estadounidense Kelly Reichardt,