Muere a los 82 años Sonny Chiba, estrella de 'Kill Bill' y maestro de las artes marciales

Así lo ha confirmado el medio The Guardian, que también afirma que no estaba vacunado . Con una carrera como actor que comenzó en los años 60, el japonés pasó de varios papeles como maestro de artes marciales en series japonesas a participar en más de 100 películas.

Sin embargo, no logró fama mundial hasta su aparición en True Romance , un thriller estrenado en 1993 y escrito por Tarantino y dirigido por Tony Scott. Tras este importante trabajo, su perfil tan reclamado pasó a entrar en el casting de Kill Bill en 2003, donde logró el papel de cocinero de sushi y maestro herrero.

Chiba no es la única celebridad japonesa que ha muerto por complicaciones del Covid-19. En marzo del año pasado, Ken Shimura, el comediante veterano y ex miembro de la banda de rock y grupo de comedia The Drifters, murió de neumonía causada por el virus a los 70 años.