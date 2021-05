Muere el actor Enric Molina, protagonista del filme 'Sin techo', a los 54 años

En la película, Molina encarna el personaje de Joan, un 'sintecho' que malvive en las calles de Barcelona con su inseparable perro Tuc. Su interpretación fue elogiada por la crítica, que destaco su instinto natural para la actuación. Siempre que tenía la ocasión, Molina decía: "No hay mal que por bien no venga; haber vivido en la calle me ha permitido poder interpretar con verosimilitud el personaje de un sintecho, y contribuir a abrir los ojos de las personas hacia esta realidad. Fue fácil, solo tuve que rebobinar un poco".