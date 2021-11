Netflix elimina un personaje de ama de llaves latina en la serie 'Uncoupled' por ser estereotipado

Netflix ha decidido eliminar el personaje de un ama de llaves latina en la comedia 'Uncoupled', protagonizada por Neil Patrick Harris, por ser "estereotipado y plano". La actriz Ada Maris, conocida por sus papeles en televisión como 'Nurses' y en la película 'About last night' ('¿Te acuerdas de anoche?') de 1986, se indignó al leer el guion en el que su personaje llamado Carmen se presenta como una mujer "histérica" al descubrir que han robado la casa de Michael (Neil Patrick Harris) y que reprende al protagonista de haber lavado mal un vaso: "No limpia bien, siempre deja manchas", le dice.