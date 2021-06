Netflix y Spielberg se unen para crear películas dos años después de su pelea por los Óscar

El compromiso llega dos años después del roce que tuvieron. El director defendió que las cintas estrenadas en plataformas en línea no tendrían que optar a un Óscar. La empresa estadounidense no tardó en contestar: "Amamos el cine. Estas son algunas de las cosas que también amamos: acceso para personas que no siempre pueden pagar o viven en ciudades sin cines; permitir que todos, en cualquier parte, disfruten de los estrenos al mismo tiempo; dar a los cineastas más formas de compartir cine".