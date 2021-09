'Blue moon', opera prima de Alina Grigore, Concha de Oro del Festival de Cine de San Sebastián

La Concha de Plata Mejor dirección se la ha llevado Tea Linderburgh por Du som er i himlen/ As in Heaven . La directora ha reconocido que "nunca había ganado nada" en su vida y este galardón es para ella "una locura, una maravilla".

La Concha de plata a la mejor interpretación protagonista, por primera vez sin distinción de género, ha sido 'ex aequo' para Flora Ofelia Hofman Lindhal por Du som er i himlen/ As in heaven y Jessica Chastain por Los ojos de Tammy Faye/ The eyes of Tammy Faye. Ambas han entrado en el escenario de la mano para recoger este reconocimiento.