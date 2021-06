La película de 'Los Soprano' ya tiene tráiler con el hijo de James Gandolfini como protagonista

'The Many Saints of Newark' se estrena el próximo 1 de octubre

Cuenta también en el reparto con Ray Liotta, Leslie Odom Jr. y Billy Manussen

David Chase, creador de 'Los Soprano', es también el autor del guion de este largometraje

El icónico mafioso Tony Soprano da el salto de la televisión al cine. 'The Many Saints of Newark', la precuela de la exitosa serie de televisión 'Los Soprano', que se estrenará el próximo 1 de octubre, ya tiene tráiler y estará protagonizada por el hijo de James Gandolfini, Michael.

'The Many Saints of Newark' cuenta los inicios de Tony Soprano en Newark en los años 60 y narra los enfrentamientos entre afroamericanos y descendientes de italianos.

La película, que también está protagonizada por Ray Liotta, Leslie Odom Jr. y Billy Magnussen, se emitirá también en HBO Max durante 31 días después del estreno en los cines.

David Chase, el creador de 'Los Soprano', escribió el guion de este largometraje junto a Lawrence Konner ('La sonrisa de Mona Lisa''). Alan Taylor es el director tras haberse puesto al frente de varios capítulos de 'Los Soprano' y 'Juego de tronos', entre otras series.