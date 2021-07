Penélope Cruz se despide de su suegra, Pilar Bardem: "Gracias por alzar tu voz ante las injusticias"

Cruz, con unas bonitas palabras, recuerda aquel rodaje "me pregunto cuál habría sido nuestra reacción si alguien nos hubiese dicho en ese momento que el destino tenía maravillosos planes para unirnos más allá del cine. Que aquel parto con Pedro fue también un ensayo de la vida misma", recuerda la actriz.

Penélope Cruz ensalza la figura de su suegra en lo personal y familiar: "Siempre fuiste tan buena conmigo. No se puede soñar una suegra mejor", exclama, para acabar con un "A mí me has dado muchísimo".