Cruz y Bardem hacen historia: el cuarto matrimonio nominado a los Oscar en el mismo año

En el caso de Penélope ha sido propuesta por su papel en Madres Paralelas de Pedro Almodóvar . Esta es su cuarta nominación: ganó la estatuilla en 2009 con Vicky, Cristina, Barcelona de Woody Allen, fue candidata en 2007 por Volver (Almodóvar) y en 2010 por Nine (Rob Marshall).

Es también su cuarta nominación a los premios de la Academia y también ha ganado una vez: lo logró en 2008 como actor de reparto en No es un país para viejos de Joel Coen y Ethan Coen, pero antes fue candidato en 2001 por Antes de que anochezca (Julian Schnabel) y volvió a ser candidato en 2011 por Biutiful (Alejandro González Iñárritu).

A pesar de las nominaciones sus posibilidades de obtener el premio no parecen fáciles.

Bardem, a priori,llega con posibilidades a la carrera por el Oscar gracias a sus candidaturas en los Globo de Oro y en los premios del Sindicato de Actores de Estados Unidos, pero enfrente tendrá a dos serios candidatos, según las quinielas: Benedict Cumberbatch (El poder del perro' y Will Smith (El método Williams).

Con el fin de recuperar la normalidad se recupera la figura del presentador, aunque todavía no se sabe quien será algunos medios apuntan el nombre de Tom Holland, el protagonista de Spider-Man: No Way Home'