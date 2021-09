Una periodista 'resucita' a Margaret Thatcher al preguntar por ella a la actriz que la encarna en 'The Crown'

Gillian Anderson fue una de las grandes triunfadoras en la gala de los Emmy de televisión celebrada en los Ángeles. La actriz británico-estadounidense se llevó el premio a la mejor actriz de reparto en una serie dramática por su interpretación en la aclamada The Crown. Algunos, incluso, le hubieran dado otro por su papelón durante la rueda de prensa celebrada tras la ceremonia.

"¿Has hablado con Margaret Thatcher para preparar tu papel?", le preguntó la periodista Tanya Hart, de American Urban Radio Networks, a Anderson que ha interpretado en la cuarta temporada de The Crown a la primera ministra británica, fallecida en 2013. La actriz completamente desconcertada por la insólita pregunta respondió con elegancia y sin dejar en evidencia a la reportera por el error: "Bueno, no he hablado con Margaret". Un momento que pronto se hizo viral en redes sociales.