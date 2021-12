Piniculeros, el cine clásico contado a los niños: "Francamente, querida, ¡qué gran idea!"

"Tócala, Sam”, "Francamente, querida, eso no me importa", "Alégrame el día", "Como alcalde vuestro que soy, os debo una explicación"… ¿Puede pensar cómo sería su vida si nunca hubiera visto algunas de estas películas? ¿Se imagina la cantidad de personajes, escenas míticas, frases memorables, historias e ideas que se habrías perdido?

Elena Lafuente se hizo todas estas preguntas y decidió pasar a la acción. Enamorada del cine desde que tiene uso de razón, quiso que sus hijas pudieran disfrutar esa misma experiencia. No quería que la miraran rara cuando les decía cosas como “perdonen que no me levante” o “voy a haceros una oferta que no podréis rechazar”.