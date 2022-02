Quién es Fernando León de Aranoa

Fernando León ha manifestado en la Academia su alegría por las nominaciones y que no esperaban las 20 candidaturas. No obstante, pidió tranquilidad: “Seamos cautos. Soy del Atlético, y sé lo que es llegar a dos finales de la Champions (en referencia a los Goya y también a los Oscar, donde era la película seleccionada por España pero no ha pasado el corte) y volver a casa igual”. ¿Cuántos galardones se llevará la cinta este año? Mientras los aficionados del cine hacen sus apuestas, en NIUS haremos un repaso de la carrera profesional del director.