Regresa 'Babylon 5', la 'space opera' de los 90' que anticipó el cambio de la ficción televisiva

A 'Babylon 5' no le pasó. Su creador, J. Michael Straczynski , la ideó como una historia cerrada de cinco temporadas desde el principio . Lo hizo cuando eso no se estilaba, cuando las series eran autconclusivas; cuando nada aseguraba la continuidad de un proyecto de una temporada a la siguiente.

Evidentemente no . La obra de Straczynski es hija de los 90'. Hay episodios de relleno, humor cuando no toca, pasillos de gomaespuma y naves espaciales con un CGI propio de la primera PlayStation. Fue la primera ficción televisiva que apostó por integrar gráficos generados por ordenador, y aunque hay que reconocerle el mérito, los años no han pasado en balde.

En los 90' contestaba en los foros. Ahora escribe en Twitter para decir que ya está manos a la obra con el piloto de la serie, que le están dando absoluta libertad y que va a ser un reinicio y no una continuación porque "no puedes cruzar el mismo río dos veces, porque el río ha cambiado y tú también". Straczynski apela a la experiencia que ha ganado en estos años, y no es poca. Sobre todo como guionista de cómics para Marvel y DC al cargo de personajes como Spiderman, Thor o Wonder Woman.