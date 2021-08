Revelan oficialmente el trailer de 'Spiderman: No Way Home' tras su filtración

Tal vez por la conexión con Tom Holland , conocido por revelar spoilers de sus películas, el tráiler de 'Spiderman: No Way Home' , la tercera entrega protagonizada por el británico, se filtró en redes antes de lo previsto por Sony y Marvel . Ante lo sucedido, ambas compañías decidieron revelar oficialmente el adelanto de la cinta, cuyo estreno en Estados Unidos está previsto para el 17 de diciembre de este año -aunque ya se retrasó por la pandemia-.

Desde que en 'Spider-Man 2: Far From Home' se reveló su identidad, por lo que Peter Parker busca la ayuda del Stephen Strange para solucionarlo. El mago hace un hechizo para que el mundo se olvide de la gran revelación , pero todo se sale fuera de control y se desata una locura en el multiuniverso.

El productor de Marvel Kevin Feige reveló que esta película, dirigida por Jon Watts, forma parte de la fase cuatro del Universo Cinemático de Marvel (MCU). Le seguirá la cinta 'Doctor Strange in the Multiverse of Madness', que saldrá en marzo de 2022.