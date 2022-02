Última hora de la 36 edición de los Premios Goya | Comienza la alfombra roja

19:24 H Petra Martínez: "Muchito nerviosos"

La actriz Petra Martínez, nominada como mejor actriz protagonista por 'La vida era eso', ha compartido en Instagram las horas previas a la gala. "Aquí estamos en Valencia en la gala de los Goya. Yo llegué ayer y me lo pasé muy bien. Yo me imagino que vamos a estar todos los nominados a los Goya un poquito muchito nerviosos. De momento, no estoy nerviosa pero según se acerque me pondré un poco nerviosa. Esta noche ya lo sabremos todo, qué gusto tener esta ventanita y hablar con gente que no conozco pero que me da mucha alegría", afirma.